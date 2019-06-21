Канадский журнал JAMA Psychiatry провел исследование на своих жителях и обнаружил, что невнимательные дети, вырастая, зарабатывают относительно мало, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА Новости.

Ничто – ни пол, ни активность - не повлияло на финансовое положение молодежи так, как умение концентрировать внимание, продемонстрированное ими в шесть лет. Понижение внимания на одну условную единицу, отмеченное в детстве, во взрослом возрасте вынуждало людей терять от 900 до 1300 долларов зарплаты в год.

Исследователи также добавляют, что бабушки и дедушки нынешнего поколения отличались большим терпением, ответственностью и старательностью.

Результатом информационной перегрузки наших дней становится сниженная концентрация внимания у людей, желание угнаться за трендами и изучение множества тем, не связанных друг с другом, не неглубоком уровне.

Анастасия Туркова