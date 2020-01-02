Ученый рассказал, как похмеляются разведчики

Гомеопат Михаил Лущик рассказал, как сражаются с похмельем разведчики, сообщает DEITA.RU.

По словам врача, снять симптомы алкогольного отравления поможет тиосульфат натрия. Это средство абсорбирует алкоголь, и позволяет пить, почти не пьянея. Эксперт подчеркнул, что оно используется разведчиками и врачами, которые «кодируют» пациентов. Однако, если перебрать чудо-средства, возможны побочные эффекты: тошнота и диарея.

Напомним, ранее DEITA.RU. писала о том, как можно бороться с похмельем. Одними из действенных способов называли обильное питье – вода, сладкий чай, соки и морсы – и легкая еда. Отдельные эксперты называют лучшим средством от похмелья рассол, ставший классикой, либо плотный перекус.

Александра Маслова