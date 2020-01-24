Ученый: Россия не успеет приготовить вакцину от китайского вируса

На сегодняшний день от коронавируса уже погибли 26 человек, сообщает DEITA.RU.



Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, когда пройдет пик заболеваемости пневмонией, и коронавирус из Китая сойдет на нет. Об этом пишут «Известия».

Ученый считает, что мощная вспышка заболеваемости не продлится долго. Исходя из опыта Зверев сказал, что уже в апреле ситуция наладится. Он также отметил, что России нет смысла пытаться разработать вакцину от нового типа вируса – на это уйдут даже не месяцы, а минимум 3 года. Также потребуется время на тесты и одобрение ведомств.

Ученый считает, в России хорошо налажена работа Роспотребнадзора – заболевших не пропустят в страну. А сотрудникам аэропортов, вокзалов и пунктов пропуска достаточно будет носить маски и регулярно мыть руки.

Напомним, по данным на 24 января, от вируса уже погибло 26 человек. Заболевшими считаются более 800. Случаи заражения произошли в Китае, США, Японии, Южной Корее, Таиланде.

Елена Миронова