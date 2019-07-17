Опасным для здоровья признали стекло на владивостокском пляже в бухте Стеклянная, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Главный научный сотрудник лаборатории морской экотоксикологии Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков пришел к вводу, что сбор приглянувшихся стекляшек в бухте может угрожать здоровью граждан.

Пока что даже запрещающие таблички не останавливают граждан, желающих захватить с собой сувениров. Особенно это касается отдыхающих в бухте граждан КНР.

Дело в том, что так привлекающее туристов стекло – это твердые бытовые отходы из Владивостока, оставшиеся еще с 60-х – 70-х годов 20 века. Полигон, на котором они скапливались, рекультивирован десять лет назад. До этого же на него доставляли мусор со всего города. Часть стекляшек – это остатки пивной тары из Вьетнама.

Лет через двадцать остатки полигона исчезнут окончательно, и бухта станет обычной – песчаной. Пока же не стоит запасаться красивыми, но опасными стекляшками, забирая их с собой. Возможно, то, что вам так приглянулось – на самом деле остатки батарейки, аккумулятора, свинцового кабеля. На пляже были ртуть, никель и другие вредные для человека вещества. Не нужно забирать эти детали с собой, лежать на них и лишний раз трогать. Дозы опасных веществ не критические, но на пользу они точно не пойдут.

Анастасия Туркова