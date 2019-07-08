Кадастровый учет земельных участков в регионе остаются проблемой, которая продолжает негативно влиять на работу бизнеса и деловой оборот в регионе. При этом, собственно, проблемой является не только обследование земельных участков и внесение их точных границ в единую базу данных, но и многие другие вопросы – такие как учет имеющихся ограничений и обременений при использовании конкретных земельных участков, правовой статус и разрешенный вид хозяйственного использования земли и многие другие вопросы. О том, насколько данная проблема важна для развития региона, РИА «DEITA.RU» рассказал председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко.

«Проблема оптимизации пользования землей в рамках хозяйственной деятельности в регионе обсуждается уже достаточно давно. При этом, тут целый комплекс вопросов, которые в той или иной степени касаются самых разных видов деятельности предпринимателей. Самые очевидные проблемы, конечно же, возникают у строителей, но на практике далеко не только у них. В прошлом месяце Управление Росреестра по Приморскому краю проводило межведомственное совещание, на котором подобные вопросы обсуждались – это один из показателей актуальности проблемы. По нашим данным, в общей статистике обращений предпринимателей в различные инстанции проблемы земельного учета также далеко не редкость. Поэтому властям необходимо как можно скорее добиться соответствующих решений в данной области» - отметил Алексей Тимченко.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что по официальным данным, на сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены границы только 16 муниципальных образований из 158, находящихся на территории края. Это всего только около 10%. Из более чем шестисот населенных пунктов в крае границы оформлены лишь у полутора сотен. Лучше ситуация с оформлением границ земельных участков, которые закреплены за различными пользователями и имеют различный статус. Тут ситуация 50/50 – у половины такие границы четко оформлены, у половины – нет. При этом как специалисты Росреестра и других профильных ведомств, так и эксперты и сами пользователи отмечают, что четкое установление границ поселений и конкретных земельных участков сразу повышает качество их хозяйственного использования, помогает эффективнее вести хозяйственную деятельность и избегать конфликтов между органами власти и пользователями, а также между пользователями сопредельных земельных участков. Грамотный учет земли позволяет бизнесу избежать многих проблем – вплоть до судебных споров и уголовных дел, в то время как государству проще администрировать земельный оборот, устанавливать земельный налог и проводить иные необходимые мероприятия.

«Помимо определения границ земельных участков, есть еще целый ряд аспектов, которые хорошо знают предприниматели и другие пользователи, уже имеющие опыт работы с земельными ресурсами, и которые неплохо было бы знать тем, кто только собирается заняться деятельностью, связанной с землей. Так, существенными являются такие вопросы как разрешенный вид использования земельного участка, а также наличие разнообразных ограничений пользования или их обременений – тут целый комплекс вопросов, которые касаются экологии, охраны памятников истории и культуры, наличия сервитутов, то есть ограничений права пользования в пользу третьих лиц. Тут, по нашим сведениям, как раз для предпринимателей нередко возникает еще больше вопросов, чем применительно к определению границ собственно земельных участков. К примеру, оказывается, что далеко не всегда могут быть своевременно учтены находящиеся на земельном участке ценные и редкие леса, а если мы говорим об аспекте охраны памятников истории и культуры, то тут вообще сложностей еще больше – ведь в соответствии с законом об охране объектов культурного наследия у каждого памятника устанавливается охранная зона, зона регулируемой застройки и зона охраняемого природного ландшафта, в связи с чем земельный участок вблизи какого-нибудь исторического здания или сооружения будет иметь ограничения в использовании – по архитектурным особенностям тех объектов, которые планируется строить, их высотности и так далее» - отметил лидер «делороссов» региона.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что проблемы учета и использования земли в особенности характерны для агломерации краевого центра, где свободной земли мало, а имеющиеся земельные участки имеют ограничения, либо меняется их статус и принадлежность – к примеру, их передают из военного ведения в гражданское и так далее. При этом реализация на территории региона проектов так называемого «Восточного вектора», прежде всего Территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, требует повышения качества работы с земельными ресурсами и скорости рассмотрения заявок бизнеса органами власти – считают эксперты бизнес-объединения.

«Анализ проблем строительной отрасли, которая касается этих проблем напрямую, показывает, что вопросы, связанные с получением земли и ее правильным оформлением, а также опасение того, что «вдруг» на земельном участке под строительство окажется какой-нибудь «подводный камень» - претензии третьих лиц или обременения, о которых не было известно изначально, являются серьезным фактором, сдерживающим бизнес-активность, либо рассматривающимся как достаточно серьезные риски при планировании и ведении подобных проектов. Существует немало прецедентов, когда из-за подобных проблем предприниматели несли серьезные убытки или даже были вынуждены прекратить проект. Кроме того, следует учитывать, что проблемы с учетом земли и правилами ее использования и «белые пятна» в правовом регулировании таких вопросов могут быть дополнительным фактором провоцирования многих других проблем, прежде всего связанных с оспариванием права пользования землей. Пример этому – периодически возникающие протесты населения против ведения различных строительных или хозяйственных проектов, которые далеко не всегда можно спрогнозировать и которые возникают в том числе в тех случаях, когда по поводу одного и того же земельного участка разные органы власти, а бывает, что и один и тот же, дают противоречащие другу заключения, выдают а потом отзывают согласования в связи с «вновь открывшимися обстоятельствами» и так далее. Все это несет существенные риски для предпринимателей и снижает инвестиционный климат региона. Только в этом году в рамках подготовки к ежегодной конференции предпринимателей региона Приморское отделение «Деловой России» собрало несколько десятков вопросов бизнес-сообщества, касающихся этих аспектов. Ряд предпринимателей предлагает даже создать специализированный консультативный центр по земельным вопросам – настолько актуальна проблема. Со своей стороны наше бизнес-объединение продолжает активную работу с органами власти различных уровней в том числе и для того, чтобы порядок в вопросах учета земельных участков и землепользования был наведен как можно скорее…» - подчеркнул Алексей Тимченко.