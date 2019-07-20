В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, сообщает DEITA.RU по материалам исследования ВНИИ труда.

По данным Росстата на конец 2018 года, спрос на педагогов средней школы составляет – 1,0% (0,7% - в 2016 году), бухгалтеров – 1,4% (1,1% - в 2016 году). Как считают специалисты ВНИИ труда, несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе.

Как ни странно, но не относятся к дефицитным и профессии продавцов и охранников, несмотря на их массовость.

Накануне портал объявлений "Авито" зафиксировал взрывной рост популярности профессии строителя на рынке труда. Всего за один год спрос на эту специальность, по данным сервиса, вырос на целых 16%.

При этом, аналитики также увидели рост количества таких работников во всех регионах России. Кроме этого, растёт и их средняя зарплата. В сравнении с 2018 годом она увеличилась на 5,6%.

Дмитрий Санников