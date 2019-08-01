Учителей и врачей хотят сделать госслужащими. Только так можно дать им необходимые социальные гарантии, сообщает DEITA.RU.

C такой инициативой выступил депутат Борис Чернышов.

Учителям и врачам для спокойной и успешной работы нужны гарантии - такие же, как у служителей государства.

Так, сельским хотят дать льготы на жилье. Кроме того, планируется пересмотреть коэффициенты пенсий и вопросы отдыха и проезда по России.

Какие же преференции получат российские врачи и учителя в случае принятия закона?

Во-первых, отпуск годовой автоматически продлится на 2 дня и составит не 28, а 30 дней. Время и продолжительность отдыха будут увеличиваться в зависимости от стажа: до 10 дополнительных дней при 15 годах рабочего стажа.

Работники получат множество разных надбавок к зарплате. Надбавка от 10 до 30% оклада в зависимости от выслуги лет, а если сотрудник работает в тяжелых условиях или территориально в экстремальных условиях – зарплата будет выше средней в два раза.

Перед отпуском врачи и учителя будут получать деньги в размере двух месячных зарплат. Что касается жилья - подразумевается предоставление служебного жилья или помощь в приобретении собственного.

Выселять из служебного жилья никто не посмеет в случае, если работник является инвалидом 1 или 2 группы, или вышел на пенсию по старости.

Люди благородных профессий получат возмещение за съем квартиры, если в регионе проживания жилья нет.

Сейчас страна заботится о своих служащих не только во время работы, но и после ухода на заслуженный отдых.

Если врачей и учителей приравняют к привилегированному сословию, то они будут получать пенсию еще и за выслугу лет. Размер пенсии за выслугу лет составляет, в зависимости от стажа, от 45% до 75% от оклада.

Что уж говорить о компенсации затрат на бензин, оплачиваемое повышение квалификации, лечение в санаториях, отдых по льготным ценам.

В общем, по новой депутатской инициативе работники здравоохранения и культуры станут российской элитой.

Насколько готовы нынешняя элита пустить к себе новых названных гостей - вопрос. Делиться захочется вряд ли, но предложение хотя бы прозвучало - это уже неплохо.

Василий Кучин