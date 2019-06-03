Несмотря на недавний всероссийский скандал с БДСМ-вечеринкой, учительница 74 школы смогла победить в краевом конкурсе, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает официальный сайт администрации города Владивостока, учитель начальных классов лицея № 41 Ольга Михалишина и учитель географии школы № 74 Татьяна Камянская стали лучшими педагогами Приморья.

Компетентным жюри оценивались показатели активности учителей и их учеников, количество научных статей и другие успехи.



Сама Татьяна Камянская, представляющая 74 школу, комментируя свою победу, отметила, что несмотря на то, что конкурс проводился заочно, для учителей это был титанический труд. Педагог является членом Русского географического общества и многие идеи черпает из сотрудничества с этой организацией.

В мэрии отмечают, что конкурс ежегодный конкурс проводит департамент образования и науки Приморского края. Его победителям выплачиваются денежные поощрения. В жюри конкурса входят общественные деятели и специалисты сферы образования.

Ранее стал известно, что уже в этом году в России может появиться новый предмет, направленный на оздоровление нации.