Учительницу уволили из-за рассказов о сексе

Учительница истории одной из школ культурной столицы уволена за рассказы о сексе, употреблении алкоголя, а также о неформальных отношениях с некоторыми из своих учеников, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, учительница была молодой девушкой, которой едва ли исполнилось 25 лет. Она вела свой небольшой блог в Twitter, где подобно рассказывала о многих вещах, которые порочили ее облик педагога.

Директор школы во время беседы с корреспондентом «Фонтанки» уточнила, что девушка не была уволена, а написала по собственному желанию. Также женщина отказалась называть причину, заставившую уволиться учительницу. «Вы ее Twitter видели», — только и сказала руководитель учебного заведения.

Ранее прошла информация о том, что учительницу уволили за фотографию в социальных сетях. Девушка сфотографировалась в купальнике. После этого случая многие педагоги поддержали коллегу.

Екатерина Брязгунова