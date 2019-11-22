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Учительницу уволили из-за рассказов о сексе
Учительница истории одной из школ культурной столицы уволена за рассказы о сексе, употреблении алкоголя, а также о неформальных отношениях с некоторыми из своих учеников, сообщает DEITA.RU.
По имеющейся информации, учительница была молодой девушкой, которой едва ли исполнилось 25 лет. Она вела свой небольшой блог в Twitter, где подобно рассказывала о многих вещах, которые порочили ее облик педагога.
Директор школы во время беседы с корреспондентом «Фонтанки» уточнила, что девушка не была уволена, а написала по собственному желанию. Также женщина отказалась называть причину, заставившую уволиться учительницу. «Вы ее Twitter видели», — только и сказала руководитель учебного заведения.
Ранее прошла информация о том, что учительницу уволили за фотографию в социальных сетях. Девушка сфотографировалась в купальнике. После этого случая многие педагоги поддержали коллегу.
Екатерина Брязгунова