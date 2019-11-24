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«Учителя в окно выкинуть» — голый школьник убирал снег на крыше

лопата

В одной из школ Приморья раздетого ребенка заставили убирать снег на навесе над входом в учебное заведение, сообщает DEITA.RU. Кадры, подтверждающие шокирующий факт, опубликовали в Сети в субботу, 23 ноября.

По словам автора кадров, подобные методы уборки практикуют в 31-й школе Уссурийска, расположенной в районе «Доброполье».

«Учитель держит ребенка, а малыш убирает лопатой снег. А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег», — рассказывает мужчина.

История вызвала бурное осуждение пользователей Сети. «Учитель, конечно.... Как бы помягче выразиться... Так нельзя... Как додумалась, вообще...», «Ждём отстранения учителя от работы», «Сама одета в помещении, ребенок раздет за окном», «Я бы на месте родителей выкинул учителя в окно», — комментируют люди.

Нашлись и шутки, которые с уверенность написали, что ситуация вполне обычная. «Наконец-то вернули старое образование. Это контрольная по трудам», «Господи, ребенок чистит снег, взрослый его держит, что такого-то? Операторов больше, чем надо, взял бы и предложил свою помощь, не... камера в руках, занят», — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова

фото

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