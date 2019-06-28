В Великобритании учителя вышли на митинг, так как боятся, что в один прекрасный момент их зарежут ученики, сообщает DEITA.RU. Об этом пишут «Би-Би-Си».

В городе Старбанк учителя митингуют против насилия со стороны учеников. Причиной страха называют реальные случаи нападения и угрозы. Несовершеннолетние уверяют, что нападут на своих педагогов с ножами.

По словам Пола Несбитта, который является членом Национальной ассоциации учителей, ему удалось увидеть учащегося, держащего в руках 30-сантиметровый нож.

Кроме того, педагоги возмущены полным отсутствием контроля со стороны администрации учебных заведений за тем, что приносят в школу ребята. Неприятные инциденты с холодным оружием случаются в Британии еженедельно.

Добавим, что подобная проблема есть не только в Англии. В российских школах также участились случаи нападения на учеников и учителей со стороны несовершеннолетних.

Екатерина Брязгунова