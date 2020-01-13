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Учителям будут платить по-новому
В России может в корне поменяться существующая система оплаты труда учителей, сообщает DEITA.RU.
По словам «Российской газеты», о нововведении ранее сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева.
Сегодня регионам выдаются рекомендации, согласно которым 70% заработной платы идет на оклады за ставку - 18 уроков в неделю, а 30% остатка расписывается на разного рода надбавки и поощрения. Сумма эта распределяется субъектами по собственной инициативе.
Однако, как отметила глава министерства, сейчас эту формулу соблюдают далеко не все – поэтому необходимо прописать единую систему, дабы обеспечить необходимые гарантии для работников образовательной сферы.
Александра Маслова