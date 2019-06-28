Ставку педагогов могут значительно повысить, сообщает DEITA.RU.

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о планах по поднятию зарплат учителей. По её словам, она должна составлять не менее 70% от средней зарплаты по каждому региону. Остальные 30% от зарплаты должны составлять выплаты за классное руководство, дополнительные уроки и внеурочную работу.

Интересным оказалось и то, что глава профильного ведомства озвучила то, что на данный момент педагоги в школах получают лишь 10% в сравнении со средними зарплатами по регионам.

В качестве примера Васильева привела пример Хабаровского края, где средняя зарплата учителя в начале года составила 43,5 тысяч рублей по официальным данным.

Дмитрий Шевченко