Профильное министерство проверит случаи невыплаты денег учителям за организацию и проведение ЕГЭ в регионах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Минпросвещения проверит, оплачивали ли регионы учителям работу во время ЕГЭ и ОГЭ. Проверку начали 15 июля по поручению главы ведомства Ольги Васильевой.

По имеющейся информации от источников издания, это связано с сообщениями о подобных нарушениях в регионах. В предыдущие годы учителя уже жаловались, что их заставляют работать во время ЕГЭ бесплатно.

При этом, как отметил сопредседатель профсоюза "Учитель" Леонид Перлов, в текущем году практически не встречались случаи массовой невыплаты компенсаций, как это было в предыдущие годы.Вместе с тем, по его словам, проблемы всё ещё остаются. Как удалось узнать изданию, сообщения о не выплатах за ЕГЭ приходили из Нижегородской области, Пермского края, а также Новороссийска, Воронежа и Волгограда.

Дмитрий Шевченко