Ставшие уже привычными скандалы из-за пляжных фотографий уйдут в прошлое, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В Минпросвещения подготовили новый кодекс этики для российских педагогов. Изданию стала доступна его типовая редакция.



Согласно ей, учителям запрещается делиться в Сети информацией, которая может нанести психологический вред детям, в том числе нельзя размещаться порнографические материалы и вести пропаганду употребления запрещённых веществ, а также алкоголя.

При этом, в кодексе ничего не сказано о фотографиях в купальниках. Напомним, что в прошлом и нынешнем году Россию всколыхнули несколько подобных случаев из разных уголков страны.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что правила министерства должны распространяться лишь на рабочее время педагога и не могут относиться к свободному времени учителя.

В противном случае, как отмечают юристы, это может привести к манипуляциям со стороны начальства относительно тех или иных увлечений работника.

Дмитрий Шевченко