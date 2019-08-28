Стало известно, сколько тратят россияне на сбор ребенка в школу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследование Сбербанка.

В 2019 году сборы учащихся на занятия обошлись родителям дороже на 2,7 процента. В среднем пришлось потратить 7282 рубля на ребенка. Больше всего вынуждены были раскошелиться те, кто живет в Сахалинской области: местные родители отдавали 11693 рубля на первоклассников и 10764 на десятиклассников. В Москве и Ямало-Ненецком АО затраты приблизительно такие же: 10438 и 10403 рубля на первый и десятый класс.

Меньше всего тратились жители Удмуртской Республики: 5604 рубля на ребенка. Подорожали одежда, обувь (на 3,2 процента) и цветы. А вот книги и канцтовары стали дешевле: до 10,3 процента снижения цены.

Анастасия Туркова