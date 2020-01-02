Учиться водить авто и грузовики россияне смогут с 16 лет

С 1 января пойти учиться в автошколу можно с 16 лет. Там можно будет пройти все необходимое обучение на категории «В» и «С», сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», подростки смогут ездить по дорогам под присмотром инструктора. Однако, водительские права начнут получать не раньше совершеннолетия.

Право водить автобус появляется у гражданина только после 20 лет.

Кроме того, согласно поправкам, учиться вождению можно будет на скоростных магистралях – чтобы ученики с самого начала приучались к реальным условиям езды, не отрабатывая упражнения только на площадке или на заученных тренировочных маршрутах города.

Александра Маслова