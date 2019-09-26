Учреждения культуры обновляются в Приморье

Новое оборудование поступает в детские школы искусств Приморья, сообщает DEITA.RU.

Так, в детской школе искусств города Арсеньева состоялось открытие обновленного концертного зала. Здесь установили новые комфортные кресла, которые специально адаптированы для детей и соответствуют всем требованиям пожарной безопасности. А на сцене появились современные хоровые станки, приобретенные в рамках национального проекта «Культура».

Еще одно инновационное приобретение арсеньевской школы искусств - интерактивная панель, которая уже используется на уроках. Это не просто большой телевизор, а мультимедийное устройство для уроков по сложным музыкально-теоретическим дисциплинам.

В ближайших планах школы – до конца 2019 года приобрести прекрасный концертный рояль отечественного производства стоимостью более 3 миллионов рублей, а также пианино. Сейчас инструменты находятся в стадии изготовления.

Новое оборудование поступает и в другие школы искусств Приморского края. Школа поселка Кавалерово пополнилась учебной литературой и мебелью, а в образовательных учреждениях Уссурийского и Лесозаводского городских округов появились светодиодный экран и гончарные круги.

По информации профильного департамента культуры, первые поставки оборудования в этом году в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» начались еще весной. А в срок до 31 ноября во все образовательные учреждения в сфере культуры будут направлены музыкальные инструменты: рояли, пианино, баяны, скрипки, балалайки, гитары, домры, гусли, виолончель, гобой и другие.

Еще раньше, до 1 ноября, в школах искусств появятся кресла для концертных залов, хоровые и хореографические станки, мультимедийные проекторы, световое оборудование, интерактивные комплексы, муфельные печи, а также учебных материалов.

Дмитрий Санников