Учёные нашли надёжные продукты для защиты от рака

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Стало известно, что нужно употреблять для предотвращения онкологии, сообщает DEITA.RU.

Издание Medicalxpress опубликовало результаты исследования австралийских учёных, которым удалось доказать эффективность употребления некоторых продуктов против развития раковых заболеваний.

Так, по данным медиков, каждый день нужно есть как минимум 100 грамм обработанного жирного мяса. Кроме этого, очень хороший эффект против возникновения рака оказывает клетчатка.

Продукты с большим её содержанием рекомендуется употреблять так же ежедневно. Дополнительной защитой станут продукты из молочки, кофе и жирная рыба.

К советам врачей стоит прислушаться хотя бы потому, что более трети всех случаев заболевания раком связаны с неправильным питанием.

Дмитрий Шевченко

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