Стало известно, что очень сильно вредит здоровью, сообщает DEITA.RU.

Даже небольшие, но регулярные дозы сладких и газированных напитков способны здорово подорвать здоровье человека. Как пишет зарубежное издание Live Science, их употребление учёные связали с повышенным риском ранней смерти.

Международная научная группа провела исследование с участием более 450 тысяч здоровых добровольцев из десяти европейских стран.

В течение 16 лет собирались данные пациентов главным образом о том, какие именно напитки они употребляли. При этом, учитывались также рост, вес, наличие вредных привычек, рацион и образ жизни.

Выяснилось, что употребление в день двух или более стаканов напитков с большим содержанием сахаров или его заменителей на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин.

Дмитрий Шевченко