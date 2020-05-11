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Учёные перестали ждать конца эпидемии COVID-19 в России
Зараза стала слишком непредсказуемой
Сотрудники Сингапурского университета технологий и дизайна заявили, что их гипотезы относительно сроков окончания пандемии COVID-19 теперь недействительны, сообщает ИА DEITA.RU. Сделать подобное заявление учёных вынудила постоянно меняющаяся обстановка в разных государствах.
Исследователи ликвидировали информационные графики с сайта и рекомендовали обратить внимание на исследования других учёных.
Ученые из Сингапура отказались от результатов исследований несмотря на то, что они были весьма обширными. Данные по 131 государству были построены по математической модели распространения заболевания, учитывалась как динамика по восприимчивости к недугу, так и заболевшим, и выздоровевшим, пишут «РИА новости». Учёные сообщали, что не стоит проявлять чрезмерный оптимизм по отношению к прогнозам, необходимо относиться к ним с осторожностью.
Относительно России учёные из Сингапура заявляли об окончании вспышки COVID-19 в середине августа, затем сместили срок на 24 августа, а затем и вовсе сдвинули срок на 8 сентября текущего года.
Теперь же опираться на прошлые прогнозы не стоит, так как в реальном мире ситуация стремительно меняется, а прогнозы в условиях «чрезвычайной неопределённости» могут лишь вводить в заблуждение.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае за сутки выявили 51 новый случай инфицирования COVID-19. С начала эпидемии в регионе документально подтверждено 907 случаев заражения. Всего в России по состоянию на 11 мая подтверждено почти 210 тысяч случаев заражения, зафиксировано 1915 летальных исходов.