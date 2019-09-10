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Учёные рассказали об опасности жира на животе

10 Сентябрь 2019, 20:00

живот, жир, пузо

Стало известно, какую угрозу таят в себе лишние килограммы на талии, сообщает DEITA.RU.

Издание MedicalXpress опубликовало результаты исследования учёных из Швеции, которые пришли к выводу, что даже небольшое количество жира в области живота очень сильно может сказаться на здоровье.

В частности, именно жир в брюшной области в семь раз увеличивает риск развития диабета второго типа у женщин и почти в два раза повышает шансы заболеть этим же недугом среди мужчин.

Особую опасность таит ситуация, когда брюшной жир начинает расти стремительно. И наоборот, если он появляется у относительно полного человека, то это оказывает менее губительное влияние на здоровье.

Основной причиной абдоминального ожирения специалисты назвали переедание и недостаточность физической активности, в том числе тренировок.

Дмитрий Шевченко

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