Новости партнеров
Учёные рассказали об опасности жира на животе
10 Сентябрь 2019, 20:00
Стало известно, какую угрозу таят в себе лишние килограммы на талии, сообщает DEITA.RU.
Издание MedicalXpress опубликовало результаты исследования учёных из Швеции, которые пришли к выводу, что даже небольшое количество жира в области живота очень сильно может сказаться на здоровье.
В частности, именно жир в брюшной области в семь раз увеличивает риск развития диабета второго типа у женщин и почти в два раза повышает шансы заболеть этим же недугом среди мужчин.
Особую опасность таит ситуация, когда брюшной жир начинает расти стремительно. И наоборот, если он появляется у относительно полного человека, то это оказывает менее губительное влияние на здоровье.
Основной причиной абдоминального ожирения специалисты назвали переедание и недостаточность физической активности, в том числе тренировок.
Дмитрий Шевченко
Читайте также:
Последнее
Новости
Ждать ли сюрпризов от погоды, расскажут синоптики
11 Сентябрь 2019, 06:15
Как долго можно ездить с просроченными правами
11 Сентябрь 2019, 05:31
Самолет «Аэрофлота» не смог с первого раза приземлиться
11 Сентябрь 2019, 04:45
Вот такие приложения на телефоне следят за пользователями
11 Сентябрь 2019, 04:01
Вот что случится при нарушении порядка переключения передач
11 Сентябрь 2019, 03:15
Пенсионная реформа-2: это ещё не конец
11 Сентябрь 2019, 02:31