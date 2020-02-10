Учёный: коронавирусом заразится полмиллиона человек

Учёные называли сроки пика распространения коронавируса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным специалистов, опрошенных журналистами издания, данные о количестве заболевших к данному моменту опасным заболеваниям, могут быть очень сильно занижены. Некоторые независимые эксперты говорят, что число заболевших может быть больше официального значения в десять раз.

В частности, учёный Адам Кухарский, создавший программу математического моделирования экспансии болезни, сообщил, что на пике своего распространения китайский коронавирус может поселиться в организме полумиллиона человек преимущественно в самом городе Ухань, где и появилась зараза.

Согласно прогнозу Бенджамин Коулинг из Университета Гонконга, пик заболеваемости должен прийтись на вторую половину февраля. После этого, эпидемия должна пойти на спад.