Учёный: коронавирусом заразится полмиллиона человек

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Прогнозы специалистов неутешительны
Учёные называли сроки пика распространения коронавируса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным специалистов, опрошенных журналистами издания, данные о количестве заболевших к данному моменту опасным заболеваниям, могут быть очень сильно занижены. Некоторые независимые эксперты говорят, что число заболевших может быть больше официального значения в десять раз.
В частности, учёный Адам Кухарский, создавший программу математического моделирования экспансии болезни, сообщил, что на пике своего распространения китайский коронавирус может поселиться в организме полумиллиона человек преимущественно в самом городе Ухань, где и появилась зараза.
Согласно прогнозу Бенджамин Коулинг из Университета Гонконга, пик заболеваемости должен прийтись на вторую половину февраля. После этого, эпидемия должна пойти на спад.