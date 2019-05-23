От взыскания долгов не спрятаться даже в Сети, сообщает DEITA.RU.

Новосибирские коллекторы перешли черту. В УФССП России по Кемеровской области обратился кемеровчанин, жену которого грубо обругали в личных сообщениях в социальной сети. Таким образом охотники за долгами хотели оказать давление на заёмщика.

В ходе проведения проверки, приставами было установлено, что данный аккаунт в социальной сети зарегистрирован за одним из коллекторских агентств области.

В итоге компании был выписан штраф в размере 60 тысяч рублей.