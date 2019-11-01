"Удар на себя" — дорожные работы оставили мужчину без авто

Дорожные работы порой становятся настоящими «капканами» для машин. Одно из легковых авто на Некрасовской «попалось», наехав на насыпь, сообщает DEITA.RU.

На видео, размещенное в паблике dpskontrol125rus видно, как небольшое авто застряло, наехав на асфальтную насыпь. Заметно, что машина проехала нижней частью по кускам асфальта, которые просто лежали на дороге. Очевидцы рассказали, что авария произошла со стороны фуникулера. Подчеркивается, что водитель Toyota Duet увидел асфальтную кучу сразу, как выехал из-за поворота. Однако, не сумел увернуться от дорожного бардака, потому что с обеих стороны от Тойоты ехали другие машины.

Очевидцы отмечают, что ни одного знака о ремонте дороги на этом участке полотна не стояло. Скорее всего, автомобиль просто наехал на насыпь в темноте, не заметив черного асфальта, который даже не был огорожен.

«Бензовоза было мало, даже маленькие машины попадаются на это», «Просто издевательство какое-то, какие качественные и безопасные дороги! Раскопают, бросят просто так, и лежит этот мусор чуть ни неделями», - возмущаются подписчики.

Александра Маслова