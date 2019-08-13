России и так очень тяжело далась пенсионная реформа. Только по итогам первого квартала 2019 года количество экономически активных жителей сократилось на 800 тысяч человек, сообщает DEITA.RU.

Но этого оказалось мало. В правительстве рассматривают предложение об увеличении срока службы для сотрудников органов внутренних дел.

Изменения коснуться и старших чинов, и высшего начальства. Так, например, подполковники и майоры будут служить до 55 лет, вместо привычных 50. Служба для полковников также увеличится на 5 лет, с 55 до 60 лет. А вот генералам трудиться на благо отечества придётся до 65 лет. Максимальный возраст для службы на вышеперечисленных должностях тоже повысят на пять лет. До нового закона это было 35 лет.

А вот срок службы для других званий трогать не будут, так и останется – 50 лет. Как отметили в правительстве, эти изменения никак не связаны с пенсией.

По новому закону, служить отечеству смогут продолжить около 26 тысяч бывалых силовиков.

Но нужны ли структуре такие изменения? Если смотреть общую статистику продолжительности жизни у мужчин в России, то перспективы у нового закона не большие.

А по данным Всемирной организации здравоохранения без «болячек» в России живут до 63,5 лет. Потом походы к врачу учащаются, а аптечная корзина увеличивается. Конечно, сотрудники МВД могут себе это позволить. Хорошие стабильные зарплаты, высокие пенсии и различные надбавки, плюс ко всему сотрудникам таких подразделений и членам их семьи оплачивают авиаперелеты и санаторный отдых. Судя по всему, это не сильно сказывается на здоровье служащих.

А если посмотреть на среднюю продолжительность жизни мужчин в России, а это чуть за 60, то возникает справедливый вопрос: «Сможет 65 летний генерал защитить простой народ?» Или это очередной способ занять хорошие места на подольше…

Екатерина Кононенко