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Удар стихии отменяется – синоптики
Синоптики сказали, чего ждать от погоды в начале недели,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета опубликовали прогноз погоды для начала рабочей недели в крае. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Так, начало недели будет холодным. Ночью с воскресенья на понедельник ожидаются морозы до -25 градусов в среднем по краю. На побережье до -16 градусов, на севере до -33 грудусов. Днем потеплее до -14, на побережье будет от -1 до -6.
Синоптики отметили, что существенных осадков не ожидается – снег может пойти в некоторых районах.
Во Владивостоке в понедельник снегопада, вероятнее всего, не будет. Ожидается сильный ветер. Температура опустится до -14 ночью и -11 днем.
Елена Миронова