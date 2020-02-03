Ударит ли коронавирус по стройкам Приморья

Эпидемия коронавируса в Китае частично затронет строительную отрасль в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Приостановка строительства может произойти на нескольких объектах в регионе. Так, известно, что китайские рабочие трудятся на стройплощадках «Звезды» и в гостиницах «Хаятт». Как известно, одним из подрядчиков ССК «Звезда» является китайская компания, которая по закону на время строительства может привлечь до 80% своей рабочей силы, что и ими было сделано. В интернете широкое распространение получило видео, где показана очередь китайских рабочих на стройку завода.

Вторым объектом является известный долгострой - гостиницы «Хаятт», которые в прошлом году выкупили структуры российского миллиардера Олега Дерипаски. Китайскую рабочую силу подрядчик хотел привлечь для достройки гостиницы на мысе Бурном. Об этом инвестор заявил полпреду президента в ДФО во время его недавнего визита. Компания хотела привлечь до 500 человек в феврале. Однако Юрий Трутнев запретил это делать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не будет под контролем.

Власти региона забеспокоились на счет приостановки строек и остальных сфер, где трудятся китайские рабочие. Специально для них они открыли карантинные пункты в приграничных районах региона. Там прибывающие в край китайские граждане будут находиться на карантине в течение 14 дней, а после успешного прохождения карантина их отправят к рабочему месту.

При этом на остальных стройках дефицита в китайской рабочей силе скорей всего не будет наблюдаться, потому что приморские строители предпочитают других. Как прокомментировал DEITA.RU председатель Совета АСО «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко, граждан КНР почти никогда не привлекали на приморские стройки из-за дороговизны их услуг.

«У нас крайне мало рабочей китайской силы, в основном это нелегалы, поэтому подсчитать их количество сложно. Сейчас на стройках работают русские, жители стран СНГ и ближнего зарубежья, вьетнамцы, раньше еще были северокорейские рабочие. Что касается китайцев, то их практически никогда и не было, они очень дорого стоят, видимо только «Звезда» и могла себе их позволить», - отметил Сергей Федоренко.