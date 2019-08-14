Создавать из пищевых отходов удобрения предложили в России, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на "Парламентскую газету".

Кроме этого стоит запретить торговым сетям выбрасывать продукты, если их можно раздать перед истечением срока годности. Так говорит директор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов.

Инструмент воздействия и контроля не нов: предлагается ввести штрафы. Магазин заплатит за утилизацию кругленькую сумму, если не договорится с социальной службой и предпочтет дожидаться истечения срока годности продуктов.

Пищевые отходы – большая часть бытового мусора. Чтобы их переработать, нужна либо процедура компостирования и превращения в удобрения, либо потребуется установка измельчителей для раковин.

Условий для переработки отходов в удобрения два: продукт действительно становится грунтом или удобрением, а для граждан этот процесс не должен становиться затратным и влиять на тарифы по вывозу.

Анастасия Туркова