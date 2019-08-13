США ужесточает выдачу грин-карт, сообщает DEITA.RU.

Америка вводит дополнительные ограничения для всех, кто желает получить постоянный вид на жительство в штатах.

По словам и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности США Кена Кучинелли, меры связанны с тем, что бюджету страны тяжело платить государственные пособия.

Таким образом, новые требования, вступающую в силу уже в октябре, будут способствовать тому, чтобы отвадить желающих получать социальную помощь от американского правительства.

Ранее президента США Дональд Трамп и вовсе требовал отмены лотереи грин-карты по причине того, что в страну попадает слишком много нахлебников, которые тормозят развитие государства.

Дмитрий Шевченко