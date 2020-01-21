telegr wh call

Новости

Индексацию пенсий закрепят в Конституции

21 Январь 2020, 13:15

Закон о маркировке питомцев поддержали в правительстве

21 Январь 2020, 13:00

ГИБДД заявила о старте тотальных проверок автобусов во Владивостоке

21 Январь 2020, 12:45

Бывший мэр Игорь Пушкарев вернулся во Владивосток

21 Январь 2020, 12:30

«Алюминиевый капкан» - застрявшую в кошаре лошадь спасли в Приморье

21 Январь 2020, 12:13

Некрасовский путепровод отремонтируют в этом году

21 Январь 2020, 12:00

Медики в скафандрах начали проверять на китайский вирус в самолетах

21 Январь 2020, 11:45

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

21 Январь 2020, 11:26

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Угадай, куда я еду»: владивостокцы делятся фото автобуса неясной ориентации

автобус

Снимок общественного транспорта аж с тремя маршрутными табличками одновременно опубликован в местных соцсетях, сообщает DEITA.RU.

На верхней оконной секции, традиционно «зарезервированной» для размещения рекламы или информации о маршруте, виднеются указатели маршрутов под номерами 59, 60 и 81. К сожалению, неизвестно, когда и где именно сделан забавный кадр, но сомневаться, что фотография владивостокская, да еще  сделанная в холодное время года, не приходится.

Администрация группы VDK сопроводила изображение риторическим комментарием: «Угадай, куда я еду». И практически наверняка пользователи соцсети угадали пункт назначения автобуса с первого раза.

«На Маяк», – через несколько минут после публикации  написал под постом Антон Стаценко.

Все три маршрута, указанные на борту транспортного средства, объединяет начальный пункт – это именно остановка Маяк. Что, конечно, не оправдывает такого дезинформирования пассажиров.

Наталия Лебедева

номермаршрута
Источник изображения: https://vk.com/myvdk

Читайте также:

Новый проект маршрутной сети появился во Владивостоке

ГИБДД задержала более 200 таксистов и водителей автобуса за полмесяца

«Хотели покататься» - пьяные приморцы угнали школьный автобус

Популярное

Молодежь «Единой России» оскорбила чувства ныряющих в прорубь

«Пока цела» - дерево встало на пути девушки на чужом спортивном авто

Реформа началась: крупный силовик сдал полномочия

Синоптики назвали сроки «китайских морозов» в Приморье
Loading...
Загрузка...
Загрузка...