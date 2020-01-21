«Угадай, куда я еду»: владивостокцы делятся фото автобуса неясной ориентации

Снимок общественного транспорта аж с тремя маршрутными табличками одновременно опубликован в местных соцсетях, сообщает DEITA.RU.



На верхней оконной секции, традиционно «зарезервированной» для размещения рекламы или информации о маршруте, виднеются указатели маршрутов под номерами 59, 60 и 81. К сожалению, неизвестно, когда и где именно сделан забавный кадр, но сомневаться, что фотография владивостокская, да еще сделанная в холодное время года, не приходится.

Администрация группы VDK сопроводила изображение риторическим комментарием: «Угадай, куда я еду». И практически наверняка пользователи соцсети угадали пункт назначения автобуса с первого раза.

«На Маяк», – через несколько минут после публикации написал под постом Антон Стаценко.

Все три маршрута, указанные на борту транспортного средства, объединяет начальный пункт – это именно остановка Маяк. Что, конечно, не оправдывает такого дезинформирования пассажиров.

Наталия Лебедева