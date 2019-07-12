Что делать, если вы оставили ключи в машине, а дверь захлопнулась на замок, сообщает DEITA.RU.

Первый вариант – ищем в интернете контакты служб по разблокированию дверей автомобилей. Они с помощью особой техники считают код сигнализации и откроют двери авто быстро и без хлопот. Минусы: неизвестно, не попробуют ли они потом снова открыть ваш автомобиль, но уже с другой целью. И сколько за это придется заплатить – как правило, услуга довольно дорогостоящая.

Если дверь не захлопнулась до конца, и осталась хоть малейшая щель – уже проще. Попробуйте проволочкой поддеть запорный механизм. В некоторых моделях машин это может получиться. В любом случае дверь вы не повредите и денег никому должны не будете, да и мошенников потом можно не опасаться.

Можно отогнуть дверь и попробовать засунуть проволоку под запорный механизм снова. Но шансов на успех с первого раза весьма мало, а поцарапанную и погнутую дверь придется чинить.

Самый быстрый способ – разбивать окно. Окно жаль, но если вы опаздываете, если вам приходится решать эту проблему на морозе или случилось еще нечто срочное – лучше так, чем никак. Только следите за тем, чтобы не пораниться.

На будущее и для предусмотрительных есть иной вариант: иметь запасной ключ. Его можно, например, отдать супругу и знать, что в случае чего вопрос с захлопнувшейся дверью легко и безболезненно решится.

Анастасия Туркова