Уголь стал основой дальневосточной экономики

В апреле 2020 года железными дорогами ОАО «РЖД» по БАМу и Транссибу отправлено более 15 млн. тонн грузов в адрес станций, расположенных в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Основная часть приходится на уголь – 10,1 млн. тонн, сообщает ИА DEITA.Ru по материалам Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Из перевезенных 10,1 млн тонн угля, 8,7 млн тонн идут на экспорт (+4,5% к апрелю 2018 года). Также через Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги (через порты и погранпереходы) отмечается рост экспортных перевозок черных металлов (погружено 0,6 млн тонн, рост в 1,8 раза), нефти и нефтепродуктов (0,7 млн тонн, рост на 8,9%), удобрений (143 тыс. тонн, рост в 1,5 раза).

Опережающая динамика перевозок на восточном полигоне обеспечивается, прежде всего, за счет увеличения погрузки назначением в порты Дальнего Востока. Наибольшими темпами она возросла в адрес станций Находкинского узла – более 11% к уровню прошлого года, в том числе на станцию Находка-Восточная – 9,7%. Положительная тенденция отмечается по всей основной номенклатуре грузов, в том числе по каменному углю (+6,1%), черным металлам (рост в 1,8 раза), контейнерам (+33,4%) и нефтепродуктам (+2,6%).

Увеличения объемов перевозок в направлении Находкинского узла удалось достичь за счет изменения технологии работы подталкивающих локомотивов на горно-перевальном участке Шкотово – Смоляниново – Находка, а также реконструкции станции Смоляниново. Новая технология позволяет обеспечивать безостановочный пропуск через эту станцию до 20 груженых поездов в сутки.

Как отмечают специалисты Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД», рост объемов перевозок на восточном полигоне обеспечивается в условиях существенных ограничений, связанных с масштабными работами по ремонту, реконструкции и строительству инфраструктуры.