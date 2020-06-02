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Угольная пыль портит море в «курортном» районе Приморья – СМИ
Шкотовский район привлекателен не только для отдыхающих
Очередной эпизод нарушения природоохранных норм запечатлен в Приморье, сообщает ИА DEITA.RU
Неизвестное грузовое судно «попалось» на открытой перевалке угля поблизости от поселка Подъяпольск в Шкотовском районе края. Видеоролик, запечатлевший извергающее облако черной угольной пыли судно, был прислан в редакцию издания Vostok.Today с комментарием, что события происходили утром 30 мая.
Оператор, находящийся, судя по всему, на борту частного катера, снял локальное экологическое бедствие и эмоционально пожелал, чтобы виновные в загрязнении акватории были наказаны. На морских волнах видна черная пленка из угольной пыли, вредной для водных жителей.
Около местности, где были сделаны кадры, расположен угольный порт. На сайте его бенефициара заявляется об использовании «лучших и наиболее эффективных с точки зрения экологии технологий».
В Шкотовском районе есть немало мест, облюбованных приморцами для летнего отдыха, включая базы отдыха.