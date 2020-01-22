«Угольной пыли мало»: находкинцам подкинули проблем

В Приморье, в городе Находка, в объективы смартфонов возмущенных горожан попал трактор, оборудованный, по всей видимости, для уборки улиц. Горе-тракторист со включенной щеткой разбрасывал пыль на грунтовой дороге, что вызвало возмущение как очевидцев, так и комментаторов в Сети, сообщает DEITA.RU

Геотеги публикации в Instagram, которая и содержит видеоролик, сообщают о том, что необычный способ сделать улицу чище применили в находкинском микрорайоне Астафьева, вблизи одноимённого мыса. Можно предположить, что снимали видео обычные горожане, негативно комментируя увиденное. Зачем вообще водитель трактора с щеткой отправился по маршруту с грунтовой дорогой – загадка. Вот как оценивают увиденное пользователи соцсетей:

«Угольной пыли мало, надо еще»

«На Дальней тоже самое только в час ночи, иногда в 12 и их четыре с щётками, хорошо что глушителя целые. Где живём то, на дне.»

«Ужас! И наплевательская безответственность!»

Евгений Черемухин