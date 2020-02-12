Угольный порт снова пылит в Приморье

Новые видео были сняты в прошедшие выходные, на них видно, что черное облако угольной пыли образовалось над горами твердого топлива. Из-за розы ветров пыль была развеяна по всему поселку Посьет. По словам местных жителей, в итоге пыль осела везде, где можно, а подоконники и окна стали черными, частицы долетели даже до самых отдаленных от угольного терминала домов.

Торговый порт «Посьет» входит в структуру «Мечел», одним из совладельцев которого является Игорь Зюзин. Отметим, что значительная часть Хасанского района относится к единственному в России морскому заповеднику. Недавно стало известно о планах по строительству еще одного специализированного порта для угледобывающих компаний в этом районе, а именно в туристической Мекке южного Приморья - бухте Теляковского.

Согласно поручениям Владимира Путина, с этого года все порты, занимающиеся перевалкой угля, должны перейти на закрытую систему. Часть стивидоров уже перестраивается на другие рельсы, часть же продолжает игнорировать поручения президента.

Напомним, что на прошлой неделе представители Роспотребнадзора заявили, что большинство жалоб поступающих им, имеют одинаковый стиль написания, который указывает на общие корни. С соответствующим заявлением ведомство обратилось в правоохранительные органы.