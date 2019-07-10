Проведение техосмотра без аккредитации оператора ТО могут начать наказывать заведением уголовного дела, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Предпринимателя в случае принятия соответствующего законопроекта оштрафуют на сумму до 300 тысяч рублей. А если действие совершено группой злоумышленников или если в результате получен крупный доход, наказание ужесточится: до пяти лет заключения.

Что касается аккредитации операторов техосмотра без соблюдения всех требований законодательства – должностное лицо заплатит за это до 50 тысяч рублей, на юрлицо — до 300 тысяч.

Оформленная диагностическая карта, подтверждающая допуск к участию в дорожном движении ТС, выданная без технического осмотра, гражданину обойдется в 5 - 10 тысяч рублей, должностному лицу – в 30 - 50 тысяч рублей, юрлицу — в 200 - 300 тысяч рублей.

Помимо этих в законопроекте предусмотрены некоторые другие поправки, которые вступят в силу, если документ будет одобрен в третьем чтении. Пока что он одобрен только во втором.

Анастасия Туркова