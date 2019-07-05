Черные кредиторы получат уголовную ответственность за свою деятельность, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Минфину понравилась идея ЦБ и Генпрокуратуры ввести уголовное наказание для черных кредиторов, чтобы потребкредитование для россиян перестало быть столь рискованным.

Законодательные изменения собираются внести в КоАП и в Уголовный кодекс. Они коснутся лиц, кредитующих в рамках МФО, но не находящихся в реестре ЦБ.

Напомним, что сегодня штраф для должностных лиц за нелегальную микрофинансовую деятельность не превышает 20 – 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 - 500 тысяч рублей.

Анастасия Туркова