В Магадане из незаконного оборота изъяты драгметаллы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Их обнаружили сотрудники УФСБ по Магаданской области у жителя региона.

Как говорят в ведомстве, у мужчины найдено 1,5 килограмма самородного золота и серебра общей стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей. Их арестовали, а мужчине теперь грозит уголовное дело со сроком лишения свободы до пяти лет.

Анастасия Туркова