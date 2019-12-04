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Уголовное дело возбудили на отца за получение детских выплат
Мужчина «украл» у государства 195 тысяч
рублей – столько он получил в виде пособий по уходу за своим ребенком, сообщает
DEITA.RU.
Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело на местного жителя. Как пишут «Невские новости», мужчину обвиняют в мошенничестве при получении выплат.
По данным следствия, мужчина оформил на себя отпуск по уходу за ребенком. За это каждый месяц он получал пособия от государства. Однако в нарушение закона решил устроиться на работу – в итоге получал и зарплату, и выплаты.
По закону так делать нельзя. Ущерб, который молодой отец причинил государству, оценили в 195 тысяч рублей. Каким будет наказание по выбранной уголовной статье, пока неизвестно.
Елена Миронова