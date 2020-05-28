Уголовное дело возбуждено по факту брошенных в зоопарке животных

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает ИА DEITA.RU по информации прокуратуры.

Органами прокуратуры города Владивостока проведены проверочные мероприятия по факту размещения в СМИ публикации о брошенных животных контактного зоопарка, расположенного в здании городского океанариума по улице Батарейная во Владивостоке.

В ходе проверки выявлены факты нарушения требований по содержанию животных, находящихся в зоопарке «Мир пушистиков». Звери с 23 по 26 мая не обеспечивались питанием и водой, уборка вольеров не осуществлялась, контроль за их физическим состоянием и клиническим здоровьем не проводился.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города Владивостока.

Напомним, что по информации администрации города, собственники животных задолжали муниципальному предприятию немалую сумму за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы. Всего на попечении сотрудников океанариума находились два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахотины и пара попугаев. Всех животных осмотрели специалисты, подобран и подходящий рацион.