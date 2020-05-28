telegr wh call

Новости

Уголь стал основой дальневосточной экономики

28 Май 2020, 13:45

Путин увеличивает пособие по безработице в три раза

28 Май 2020, 13:15

Японцы не ждут дальневосточников и не дадут денег

28 Май 2020, 12:45

Закон о чипировании принят в Приморье

28 Май 2020, 12:15

ДОМ.РФ построит жилой комплекс рядом с ДВО РАН

28 Май 2020, 11:45

Дорога в Приморье впервые увидит асфальт

28 Май 2020, 11:15

Закон о парковках принят в Приморье

28 Май 2020, 10:45

Сервис «Личный кабинет» ПАО «ДЭК» набирает популярность

28 Май 2020, 10:34

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Уголовное дело возбуждено по факту брошенных в зоопарке животных

енот

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщает ИА DEITA.RU по информации прокуратуры.

Органами прокуратуры города Владивостока  проведены проверочные мероприятия по факту размещения в СМИ публикации о брошенных животных контактного зоопарка, расположенного в здании городского океанариума по улице Батарейная во Владивостоке.

В ходе проверки выявлены факты нарушения требований по содержанию животных, находящихся в зоопарке «Мир пушистиков». Звери с 23 по 26 мая не обеспечивались питанием и водой, уборка вольеров не осуществлялась, контроль за их физическим состоянием и клиническим здоровьем не проводился.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города Владивостока.

Напомним, что по информации администрации города, собственники животных задолжали муниципальному предприятию немалую сумму за аренду, а съехав, бросили часть животных на произвол судьбы. Всего на попечении сотрудников океанариума находились два енота, два дикобраза, филин, ворон, белка, улитки ахотины и пара попугаев. Всех животных осмотрели специалисты, подобран и подходящий рацион.

Читайте также:

Ждать ли тепла в Приморье, рассказали синоптики

С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

Россиян хотят лишить важной льготы

Дмитрий Санников

Популярное

С зарплаты россиян предлагают забирать 2 процента

На Ямале грузовик обрушил мост

Предсказан массовый исход россиян с дач и коттеджей

МЧС обратилось к россиянам с предостережением
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...