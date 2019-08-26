По факту гибели двух человек в жилом доме в Находке возбуждено уголовное дело, сообщили DEITA.RU в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Как рассказали следователи, 26 августа 2019 года в помещении общей кухни жилого дома в городе Находке произошло самовоспламенение неустановленного предмета. В результате взрыва погибли два человека – оба мужчины в возрасте 57 лет, еще два человека получили телесные повреждения.

Уголовное дело приморские следователи возбудили за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам по факту гибели двоих человек

Сейчас по уголовному делу проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также осуществляются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что по одной из версий речь может идти о взрыве боевой гранаты. По предварительной оценке, жилой дом критичных повреждений не получил.

Дмитрий Санников