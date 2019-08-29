Женщина отправилась покупать коляску и попросила мужа прогуляться с ребенком. Мужчина не придумал ничего лучше, чем позаботиться о ребенке, подкинув девочку в роддом, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на представителей прокуратуры Вологодской области.

Он положил ребенка на порог, позвонил в дверной звонок и проследил, чтобы сотрудники учреждения забрали ребенка. Медики же не только забрали девочку, но и позвонили в полицию. Малышку передали в «Дом ребенка специализированный № 1» и оказали ей помощь.

Мать вернулась домой и не обнаружила ни мужа, ни дочери. На нее же составили административный протокол и передали документы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Вологде.

Была проведена проверка с участием полицейских и прокуратуры, уголовное дело закрыли. Но затем прокуратура отменила это решение как незаконное.

Дело было возбуждено двадцать седьмого июля, расследование идет.

Анастасия Туркова