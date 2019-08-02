Уголовную ответственность введут для родителей, которые отказываются передавать детей, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

ФССП требует ужесточить наказание и не ограничиваться административными мерами. Если родитель не желает исполнять требование суда и не отдает ребенка, его стоит наказывать, утверждают в ведомстве.

Решение суда должно быть исполнено с первого раза: те, кого суд обязал отдать детей другому родителю, обязаны сделать это сами, иначе это повлечет возбуждение уголовного дела.

Анастасия Туркова