Ространснадзор предложил Минтрансу наказывать любого, кто виновен в авиакатастрофе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Кто бы это ни был – бортпроводник, диспетчер или руководство транспортной компании – уголовное дело будет заведено. Новая инициатива, если будет принята, введет персональную ответственность руководителей и должностных лиц авиапредприятий за безопасность полетов, внедрение и поддержание функционирования системы управления полетов. Кроме того, наказывать могут сотрудников УВД – за бездействие или меры, приведшие к авиационным событиям.

Данные меры позволят сделать полеты безопаснее и предотвращать катастрофы, приводящие к угрозе жизни и здоровью людей.

Анастасия Туркова