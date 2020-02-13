Уголовную ответственность за воровство с карт хотят отменить

Кража с кредитных карт россиян может перестать быть уголовным преступлением, сообщает ИА DEITA.RU.



Соответствующую инициативу озвучил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он предлагает декриминализировать несколько статей уголовного кодекса.

Лебедев предлагает не судить строго за мелкие кражи до 2500 рублей. Сейчас за подобную кражу предусмотрено до 6 лет тюремного заключения. Глава суда предлагает перевести эту статью в административное русло.

Такое хищение должно попасть в категорию мелких - в качестве наказания он предлагает либо пятикратное возмещение понесенного ущерба, либо арест на срок до 15 суток, либо исправительные работы до 120 часов.

Телеграм-канал «Финансовый караульный» выражает большие сомнения в целесообразности данной меры. Так, по их мнению, правоохранители смогут легко «съезжать» с уголовного дела, если, например, с карты обманутого клиенты средства списывались по 2500 - но несколько раз.

Ради административного ареста таких мошенников особо искать не станут. А статистика по кражам с карты, тем временем, примет положительную динамику.

Отметим, по статистике МВД, в прошлом году с помощью информационно-телекоммуникационных технологий совершено 294 409 преступлений, что почти на 70% больше, чем в прошлом году.

Наиболее распространен способ, когда мошенник представляется сотрудником банка и различными путями «обрабатывает» доверчивых клиентов на денежный перевод. Письма-обманки, уведомления через почту, рекламные объявления - все это по-прежнему неплохо работает в сфере кредитных махинаций.