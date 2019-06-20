За врачебные ошибки будут наказывать иначе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Об этом предупреждают в следкоме: поправки к закону уже вынесены на обсуждение.

За врачебные ошибки предлагают ввести уголовную ответственность. К УК РФ добавятся две новые статьи за "ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)" и "незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности". За двоих или большее количество погибших людей врачу будет грозить заключение на семь лет, принудительные работы или лишение права занимать должность на некоторое время.

Также уголовная ответственность введут за недостоверную информацию в документах, утаивание или подмену сведений. Четыре года заключение или штраф грозят нарушителям.

Еще одно новшество: если врач не работал по специальности больше пяти лет или был осужден за неправильно оказанную медпомощь, он будет допущен к работе только после обучения по дополнительным программам и аккредитации.

Анастасия Туркова