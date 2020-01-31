telegr wh call

Новости

Глава Керчи уволилась после гламурной раздачи «блокадного хлеба»

31 Январь 2020, 10:20

День открытых дверей для операторов персональных данных прошел в Управлении Роскомнадзора по Приморскому краю

31 Январь 2020, 10:12

Более 130 человек в Китае избавились от вируса

31 Январь 2020, 10:00

Бросивший сыновей в аэропорту хабаровчанин избивал жену и детей

31 Январь 2020, 09:40

Уголовные дела завели на ОПГ в Приморье

31 Январь 2020, 09:15

Коронавирус временно убил рынок на Спортивной во Владивостоке

31 Январь 2020, 09:00

Приморская земля дорожает на фоне всероссийского удешевления

31 Январь 2020, 08:45

Бедность - не порок: Губернатор Фургал объяснил поступок бросившего детей отца

31 Январь 2020, 08:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Уголовные дела завели на ОПГ в Приморье

Древесина

Дальневосточный следком на транспорте возбудил уголовное дело по контрабанде ценного дерева из России в Китай, ущерб от действий ОПГ составил почти полмиллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.

Два года международная преступная группировка орудовала в приморской тайге. С 2016 по 2018 год группа, состоявшая из россиян и китайцев, занималась транспортировкой в Поднебесную дуба монгольского и ясеня маньчжурского, сообщили следователи.

Путем различных махинаций на таможне участники занижали стоимость, поделывали документы на продукцию - и получали с незаконной деятельности серьезную прибыль.

Криминальное объединение было хорошо организовано. Каждый участник знал свою роль. Кто-то занимался поиском «своих людей» в торговом обороте дерева, кто-то занимался переработкой и хранением, иные же обеспечивали транспорт и приемку. В лицензии заносились лживые факты об объеме и характере продукции. 

Такие преступления нарушают международную конвенцию о торговле редкими видами флоры и фауны. Всего ущерб от деятельности международных преступников составил 458 миллионов рублей.

Один из руководителей ОПГ уже заключен под стражу. 

Другие участники ждут вердиктов по делам по статье 191.1 УК РФ  - «приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой».

Следствие продолжается, устанавливается степень вины каждого участника сообщества.

Василий Кучин

Читайте также:

Хозяин российской сети магазинов погорел на сделках с древесиной

Жуки оставили Китай без приморской древесины

Приморцам грозит тюрьма за вывоз ценной древесины

Популярное

Крупной стройке в Приморье угрожают остановкой работы

Депутат выступил против «стройки Путина»

«Таскают с утра»: торговый центр стал «кормушкой» для эвакуаторов

Карта «Мир» расширяет границы, ограничивая льготников
Loading...
Загрузка...
Загрузка...