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Уголовные дела завели на ОПГ в Приморье
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Уголовные дела завели на ОПГ в Приморье
Дальневосточный следком на транспорте возбудил уголовное
дело по контрабанде ценного дерева из России в Китай, ущерб от действий ОПГ
составил почти полмиллиарда рублей, сообщает DEITA.RU.
Два года международная преступная группировка орудовала в приморской тайге. С 2016 по 2018 год группа, состоявшая из россиян и китайцев, занималась транспортировкой в Поднебесную дуба монгольского и ясеня маньчжурского, сообщили следователи.
Путем различных махинаций на таможне участники занижали стоимость, поделывали документы на продукцию - и получали с незаконной деятельности серьезную прибыль.
Криминальное объединение было хорошо организовано. Каждый участник знал свою роль. Кто-то занимался поиском «своих людей» в торговом обороте дерева, кто-то занимался переработкой и хранением, иные же обеспечивали транспорт и приемку. В лицензии заносились лживые факты об объеме и характере продукции.
Такие преступления нарушают международную конвенцию о торговле редкими видами флоры и фауны. Всего ущерб от деятельности международных преступников составил 458 миллионов рублей.
Один из руководителей ОПГ уже заключен под стражу.
Другие участники ждут вердиктов по делам по статье 191.1 УК РФ - «приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой».
Следствие продолжается, устанавливается степень вины каждого участника сообщества.
Василий Кучин