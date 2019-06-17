Подозреваемый в автоугоне надеялся продать дорогую добычу, сообщает DEITA.RU со ссылкой на УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские Хабаровска поймали угонщика, который преступным путём завладел дорогим внедорожником местной предпринимательницы, которая обратилась в органы после похищения своего железного друга.

По её словам, авто, стоимость более миллиона рублей, она оставила на специально арендованном парковочном месте городского рынка. Однако, когда она вернулась к нему днём, чтобы поехать по делам, машины на привычном месте не оказалось.

Благодаря своевременным оперативным мероприятиям и привлечения бойцов Росгвардии, представители правоохранительных органов установили место расположения украденной машины и личность угонщика.

Как оказалось, ранее судимый 35-летний мужчина, завладевший авто, загнал его в, так называемый, гараж-"отстойник" на территории города и собирался продать авто.

Теперь горе-угонщику грозит шесть лет тюрьмы за кражу чужого имущества. Примечательно, что он уже сидел в тюрьме и вышел оттуда лишь в марте 2016 года.

Автомобиль уже вернули хозяйке.

Дмитрий Шевченко