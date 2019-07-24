Сегодня, 24 июля, законодательное Собрание Приморья рассматривает законопроект об изменении границ или упразднении особо охраняемых природных территорий края. Депутатов с утра встречают одиночные пикеты приморцев, сообщает DEITA.RU



Будничное утро среды для депутатов Законодательного Собрания Приморского края было омрачено пикетом – люди с плакатами встречали чиновников на пути к рабочим местам. Требования митингующих лаконичны и ясны – нужно отменить принятие поправок в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края».

Напомним, ранее ИА DEITA.RU сообщало, что во время июньской сессии Законодательного Собрания в первом чтении были одобрены поправки в закон. Согласно им, руководство Приморского края будет иметь возможность ликвидировать ООПТ, сообразно требующим того обстоятельствам. Власти смогут изменять границы, а также упразднять ООПТ Приморского края.

В качестве обоснования необходимости внесения подобных поправок приводились данные о том, что некоторые природоохранные территории фактически утеряли таковой свой статус. Например, от памятника природы «Тутовая роща», которая находится в Октябрьском районе, осталось одно название – по словам директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игоря Степаненко, на данной территории тутовые деревья попросту вымерзли. Другой памятник природы оказался засыпан после сползания грунта – речь идёт о «Горной пещере».

Несмотря на то, что депутаты стараются аргументированно донести важность принятия данных поправок, люди желают сохранить то малое, что остаётся от природы. Одна из пикетирующих активисток практически на сто процентов уверена, что в данном законопроекте есть место коррупции.

«Коррупционная составляющая в этом законопроекте есть, и не заметить её невозможно. Я считаю, что в наше непростое время и в условиях сложившейся сложной экологической ситуации в мире в целом, мы должны сохранять любой уникальный кусочек на нашей земле, в нашем государстве. Поэтому считаю, что это неправильный законопроект, который нарушает мои права», - рассказала противница законопроекта.

В социальных сетях неравнодушные жители края также призывают защитить родную землю: «Приморцы, надо защитить статус особо охраняемых природных территорий. Угробят же край». По всей видимости, старания митингующих были приняты во внимание, так как депутат-коммунист Артём Самсонов попытался отсрочить принятие закона и уделить вопросу больше времени для исследования.

«У меня есть предложение провести больше исследований, опросить экологов, опросить глав – некоторые живут далеко, там нет интернета. Месяцев 10 подождать с принятием, снять сегодня с повестки и отложить второе чтение».

Однако по итогам голосования «За» отсрочку вопроса проголосовало всего 8 депутатов, 25 чиновников были против, поэтому решения относительно поправок следует ожидать уже сегодня.

Напомним, в Приморье насчитывается 217 особо охраняемых природных территорий, в их числе природный парк площадью 9,5 тыс. га, десять заказников общей площадью 372,2 тыс. га и 206 памятников природы общей площадью 52,5 тыс. га. В их число входят, например, прибрежная часть Амурского залива от Садгорода до станции Санаторная, Дубовая роща в Артеме и тд. Приморцы опасаются, что после принятия закона их просто застроят элитным жильем.

Софья Корф